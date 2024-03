Ultime Notizie Roma del 04-03-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 4 marzo 2024)dailynews radiogiornale lunedì 4 marzo Buona giornata da Francesco Vitale in studio Secondo il canale italiano Channel 14 diversi membri importanti dell’Unità informativa dell’esercito italiano si sono dimessi in queste ore incluso l’uomo che dall’inizio della guerra è stata il volto delle forze armate italiane per i media di tutto il mondo il portavoce Tenente Colonnello Daniele gari tra gli ufficiali che si sono dimessi per motivi definiti professionali e personali figura anche il riso al curry in portavoce dell’esercito per i media internazionali tra gli altri il canale fa i nomi degli Ufficiali Merano e Zucchi a moskovich non è stato annunciato in dettaglio quanti funzionari abbiano lasciato l’unità ma il programma di come il solito questo è alto il numero di dimissioni contemporanee nel pieno di una guerra così distruttiva e sanguinosa il procuratore nazionale ...