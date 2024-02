Francia | il Senato approva l’inserimento dell’aborto in Costituzione

(Di giovedì 29 febbraio 2024)nellafrancese della “libertà garantita” all’aborto ha superato il 28 febbraio l’ostacolo principale con il via libera del, che ha eliminato gli ultimi dubbi sull’adozione della riforma. Il testo è stato votato da tutta la sinistra, ma anche da parte di alcuni esponenti della destra e del centro. “Oggi abbiamo dimostrato che le femministe sono più forti e abbiamo fatto un passo straordinario per la tutela dei diritti fondamentali, un passo straordinario per le donne francesi, ma anche per tutte le donne del mondo” ha commentato la senatrice ambientalista Mélanie Vogel. “Mi impegno a rendere irreversibile la libertà delle donne di abortire, sancendola nella. Dopo l’Assemblea nazionale, ilcompie un passo decisivo di cui mi compiaccio. Per la ...

Aborto: il Senato francese approva la modifica costituzionale: Con 267 voti a favore, il Senato francese ha dato il via libera alla proposta per inserire il diritto all'aborto nella Costituzione. Il voto finale è previsto per la prossima settimana ...it.euronews