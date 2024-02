Lite per il calcio Tre condannati per il linciaggio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pablo Javir Gaya detto Pablito, Jean Carlo Cueva Herrera, detto Matu Grone e Israel Jonathan Isidoro, detto Negro Mama sono statiin abbreviato a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Adrian Silva Yparraguirre, vittima di undi gruppo il 29 maggio 2021 durante un torneo di calcetto a Milano tra peruviani. Il litigio, al centro sportivo Asd Agrisport in via del Ricordo, era esploso per rivalità calcistiche. Lo ha stabilito la gup milanese Tiziana Gueli che ha invece assolto e prosciolto per non aver commesso il fatto gli altre imputati Catalino Segundo Silva Linares Angel Vasquez Argandona, detto Angelito e Pedro Marcelo Olivares Castillio, detto Marcelo. Le motivazioni saranno depositate entro 30 giorni. Stando alle indagini della Squadra mobile, coordinate dal pm Marina Petruzzella, la vittima di 38 anni avrebbe avuto prima ...

