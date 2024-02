Alcol di contrabbando | trenta indagati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Una vera e propria base operativa per ildiici sul Titano. Sarebbe l’azienda riconducibile a un sodalizio criminale da 30smantellato ieri all’esito dell’operazione denominata ’Ultimo Brindisi’ – coordinata dai Procuratori europei delegati dell’ufficio EPPO (European Public Prosecutor’s Office) di Palermo e condotta dai militari del Gruppo della Guardia di finanza di Catania – proprio perché secondo le accuse il gruppo avrebbe illecitamente commercializzato bevande nel territorio italiano in evasione dell’Iva. Nell’ambito dell’operazione sono state dunque arrestate 10 persone (6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla evasione e frode fiscale e a condotte plurime di bancarotta. Interdetti invece 17 ...