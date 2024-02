Zelensky e la lista di filoputiniani Italia | idea abominevole | partorita da menti poco avvezze alla tutela dei diritti e della libertà

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si prova un misto di pena e di vergogna guardando le immaginiconferenza stampa di Kiev in cui si vedono Meloni eseduti allo stesso tavolo, con i loro costumi di scena. Pena per la misera tragicommedia. Vergogna per essere rappresentati da un premier che non perde occasione per prost