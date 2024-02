Truzzu | la responsabilità della sconfitta è solo mia VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - "Ho chiamato la Todde e le ho fatto gli auguri. Le ho detto che, ovviamente, ci vedremo in Consiglio regionale e che saro' a disposizione per rappresentare gli interessiSardegna e dei sardi". L'ha detto stamane a Cagliari, Paolo, candidato per il centrodestra alla presidenzaRegione Sardegna, sconfitto alle elezioni regionali dalla candidata per il Campo largo del centrosinistra, Alessandra Todde. "Dai dati che abbiamo e che avete, che attendono ancora alcune conferme", ha puntualizzato, "il risultato ci vede sotto di qualche migliaio di voti a fronte di 750mila elettori e un distacco di uno 'sputo' e questo un po' mi dispiace, perchè pensavo che potessimo raggiungere un altro risultato". "Ho sempre avuto l'abitudine di prendermi lee se la ...