Grande Fratello sondaggi televoto del 28 02 | chi è il meno votato

Un'altra puntata del Grande Fratello è giunta al termine. La prossima andrà in onda mercoledì 28. Ma prima: cos'è accaduto durante la messa in onda di lunedì ... (today)

La puntata del 26 febbraio 2024 del Grande Fratello si è aperta con l’ultimo appello ai telespettatori dei nominati, in lizza per il primo posto in finale. ... (isaechia)