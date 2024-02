Cene al ristorante mentre era in detenzione domiciliare | Denis Verdini torna in carcere

(Di martedì 27 febbraio 2024) Era un rischio concreto, come aveva scritto il FattoQuotidiano, ed è successo. Revocata la. Lo ha deciso il tribunale di sorveglianza di Firenze. All’ex senatore di Ala era stato contestato di aver violato le prescrizioni del tribunale di sorveglianza partecipando a trein ristoranti della capitale,scontava nella villa di Pian dei Giullari la condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vicino agli scavi di Pompei , in via Plinio, “Cenere”, ha accolto in cucina lo chef giramondo Pierpaolo Giorgio . Sulla tavola del “ ristorante museo” diretto da ... (ildenaro)

Gio Renzo Fioraso è di Valdagno, piccolo comune in provincia di Vicenza, ma vive da quasi 17 anni a Londra . Qui fa il private chef e non cambierebbe lavoro ... (gamberorosso)

Belen fuma nel ristorante al chiuso, pioggia di critiche: «Da quando è permesso Maleducata»: Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal) Belen ha condiviso sui social una foto che la ritrae a cena in un famoso ristorante di Milano insieme a tre amici, Patrizia Griffini, Francesco ...leggo

Alessandra Mussolini: «Aggredita e insultata a Strasburgo, sono sconvolta»: A raccontarlo all'Adnkronos è la stessa Mussolini, che ripercorre l'episodio di cui è stata vittima stasera in pieno centro della città francese mentre si recava in un ristorante per cena. "Sono stata ...ilmessaggero

Prima rimpatriata dal ’96 per la classe terza Iaee dell’istituto “Giorgi“: Rimpatriata emozionante per la III Iaee del Giorgi: ex compagni di classe si ritrovano dopo 25 anni per cena al ristorante "Ciancino", ricordando con nostalgia gli anni scolastici. Un’allegra, ...lanazione