Sardegna | afflulenza definitiva | 52 | 4%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) 0.57 Si conferma la tendenza in aumento per l'affluenza alle elezioni regionali in. Nella terza e ultima rilevazione dell'unica giornata di consultazioni, alle 22, la percentuale dei votanti è salita al 52,4% degli aventi diritto al voto. Rispetto al 2019,quando si registrò un dato del 53,09, questa tornata segna dunque un nuovo calo dei votanti. Alla fine delle operazioni di voto,secondo i dati della Regione, nelle 1.884 sezioni hanno votato 758.252 elettori, cui 709.837 uomini e 737.916 donne.