Verissimo | Gianni Sperti svela di essere stato vittima di stalking | “Non bisogna permettere a nessuno di impedirci di uscire per paura che possa farci del male”

(Di domenica 25 febbraio 2024), insieme alla sorella Cinzia, èospite di Silvia Toffanin nell’odierno appuntamento con. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato del rapporto con la sorella minore, che ha definito come la sua “confidente”, specie quando si tratta di questioni amorose. L’ex ballerino ha raccontato: Vado d’accordo con tutti i miei fratelli. Siamo tutti e quattro molto legati e di questo devo ringraziare i miei genitori che ci hanno insegnato a non litigare ma a trovare sempre una soluzione. Non abbiamo mai discusso. Con lei però c’è un legame speciale, forse perché andavamo a danza insieme. Poi a 17 anni lei ha cominciato a mettere il mascara, non voleva che si sciogliesse quindi non andava più a danza. Lei era un maschiaccio da piccola quindi io le mettevo i libri in testa con i tacchi e la facevo ...

