Traffico Roma del 25-02-2024 ore 15 | 30

(Di domenica 25 febbraio 2024) Luceverdevedi trovati all’ascoltonel complesso regolare sulle strade della capitale e poi che gli spostamenti al momento e non sono segnalati impedimenti alla circolazione Tuttavia in viale Angelico polizia locale Ci Segnala la presenza di un incidente avvenuto in prossimità di viale Giuseppe Mazzini possibili rallentamenti al centro in corso una manifestazione con corteo partita da Piazza Vittorio passando per via dello Statuto via Merulana e via Cavour fino a Largo Corrado Ricci possibili deviazioni per le linee bus di zona e per consentire i lavori di potature sugli alberi fino alle 20 di questa sera rimane chiusa alvia Cilicia il divieto di transito interessa entrambe le carreggiate da via Marco Polo a Piazza Galeria e prima di concludere ricordiamo che dalle 16:30 alle 20:30 scatta lo stop al ...