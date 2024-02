Canzoni, prosa, danza e cinema: tante serate da trascorrere a teatro

(Di domenica 25 febbraio 2024) CENTRALE "Volare" Ore 15,45 "Past lives" 18 - 20,15 GOLDONI Sala 1 "Bob Marley - One love" Ore 17 - 19,15 - 21,30 Sala 2 "Madame web" Ore 15,30 "Romeo è Giulietta" 17,30 "Emma e il giaguaro" Ore 19,30 - 21,30 COMUNALE (Pietrasanta) "Finalmente l’alba" Ore 16 "Bob Marley - One love" Ore 18 - 21,15 SCUDERIE (Seravezza) "Past lives" Ore 16 "La zona d’interesse" Ore 18 - 21,15 BORSALINO (Camaiore) "Romeo è Giulietta" 21,15 "La Bussola II" Ore 18 "Volare" Ore 16 - 18 NUOVO LIDO (Forte) Nuova programmazione

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua. - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente ... (digital-news)

Una domenica al CINEMA, ecco i titoli: All'Eden, invece, si possono vedere "Past Lives", "Bob Marley. One Love" e "Giulietta è Romeo". Infine, al CINEMA è in programmazione "Finalmente l'alba" di Saverio Costanzo. Pellicole in corsa per ...lanazione

Letteratura, CINEMA e metaverso. Ecco l’avventura dell’Empereur: Con “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana“ e il Cineforum Ezechiele. All’indomani dall’uscita del film “Napoleon” di Ridley Scott, che tanto ha colpito gli animi di tanti appassionati, ...lanazione

Canzoni, prosa, danza e CINEMA: tante serate da trascorrere a teatro: Al Teatro Annibal Caro di Civitanova Alta prende il via la seconda stagione di Teatro di primavera, con musica, prosa, danza e CINEMA. Il programma include CINEMA Balordo, Civita Jazz Festival e spett ...ilrestodelcarlino