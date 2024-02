Il Pontedera ha un problema | si è incagliato La vice capolista Torres espugna il Mannucci

(Di sabato 24 febbraio 2024)(3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Guidi (22’ st Ganz); Perretta (33’ st Cerretti), Benedetti (33’ st Provenzano), Ignacchiti (10’ st Lombardi), Angori; Delpupo (33’ st Ambrosini), Ianesi; Selleri. A disp: Lewis, Busi, Gagliardi, Martinelli, Pretato, Marrone. All. Canzi.(3-4-1-2): Zaccagno; Siniega, Antonelli, Dametto; Masala, Giorico, Lora (12’ st Liviero), Zambataro; Mastinu (43’ st Goglino); Scotto (19’ st Nunziatini), Ruocco. A disp: Garau, Petriccione, Pinna, Dieni, Mudadu, Del Giudice, Cester, Verduci. All. Greco. Arbitro: Milone di Taurianova Marcatori: 7’ st Scotto, 17’ st Zambataro, 44’ st Provenzano Note: spettatori 482; ammoniti Ignacchiti, Lora, l’allenatore Greco; angoli 6 a 4. Continua la crisi di risultati del, alla terza ...

Nona di ritorno, i risultati del venerdì: la Torres espugna Pontedera: Si sono conclusi i due anticipi del venerdì validi per la nona di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: ... gazzettalucchese

Pontedera-Torres, trasferta ostica per i sardi: le probabili formazioni: Il Pontedera è in calo di risultati e prestazioni testimoniato ... Diakitè e Idda. Non dovrebbero farcela per problemi muscolari sia Kujabi che Fabriani, mentre sono in dubbio sia Cester che ... tuttoc

Video shock a Pontedera: ragazzina picchiata in strada da un gruppo di coetanee: Da qualche giorno circola sui social il video di una rissa non lontano dal villaggio scolastico a Pontedera. Nel filmato si vede la fermata del bus vicino ... gonews