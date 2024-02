César 2024 | Anatomia di una caduta domina la serata dei premi francesi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 febbraio 2024)di unahato iottenendo anche icome Miglior Film e Miglior Regia, riconoscimenti prestigiosi anche a The Animal Kingdom.di unahato l'edizionedeiassegnati in Francia e la regista Justine Triet è diventata inoltre la seconda donna a conquistare ilo come Miglior Regista nelle 49 edizioni dell'importante riconoscimento. Prima di lei solo Tonie Marshall, con Sciampiste & co, aveva conquistato quella categoria. I riconoscimenti assegnati Durante ladiazione deiil filmdi una ...