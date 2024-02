Ragazza di 29 anni investita sulle strisce in via Broseta | grave

Ragazza di 29 anni investita in via Broseta: grave - Bergamonews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bergamo. Unadi 29è statada un’auto mentre attraversava lein viaa Bergamo, all’altezza del civico 73. Nell’impatto, è stata sbalzata per circa 10 metri riportando un trauma cranico e delle ferite a una gamba. Al volante dell’auto, una Polo Volkswagen, una donna di circa 90residente in città. Durante i soccorsi la 29enne è rimasta sempre cosciente, ma è stata trasportata in codice rosso (massima gravità) all’ospedale Papa GiovXXIII. L’anziana avrebbe riferito di non essersi accorta del pedone. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia locale di Bergamo per i rilievi. Le immagini delle telecamere di un negozio avrebbero ripreso l’intera scena. Seguono aggiornamenti. Vuoi rimanere sempre ...

