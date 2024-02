LIVE Italia-Turchia 87-80 | Qualificazioni Europei basket in DIRETTA | buona la prima per gli azzurri | 17 punti di Melli

Italia-Turchia 68-56 diretta: termina il terzo quarto LIVE

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce qui: l’vince a Pesaro ed inizia nel migliore dei modi la strada verso l’Euro2025 battendo la87-80! 87-80 Bomba di Sipahi in chiusura! 87-77 Stefano Tonut in penetrazione: +10e time-out Ataman! 85-77 2/2 in lunetta Mahmutoglou. 85-75 SCHIACCIATA DI STEFANO TONUT CHE CHIUDE FORSE LA PARTITA! 83-75 Biberovic perfetto da due: -8! 83-73 Marco Spissu segna il libero. Fallo tecnico di Mahmutoglou. 82-73 MAAARCO SPISSUUUU!! BOMBAAAAAAA Gianmarco Pozzecco chiama il challenge per un possibile fallo antisportivo di Sanli su Nicolò. 79-73 Mahmutoglou ancora dalla lunga distanza: -6, gli ospiti non mollano! 79-70 Ed eccolo: assist di Nicolò ...

Il LIVE in diretta di Italia-Turchia , sfida valida come prima giornata del Gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2025 di basket . La Vitrifrigo Arena di ... (sportface)

