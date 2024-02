Elezioni amministrative 2024 | in provincia di Latina sono 6 i Comuni chiamati alle urne

Elezioni Europee 2024: raccolta firme "Democrazia Sovrana" - Città di Este - Culla dei Veneti Antichi

(Di giovedì 22 febbraio 2024)– Una data unica per europee e. Questo è quanto è emerso dal Consiglio dei ministri che ha varato l’apposito decreto legge. Per la prima volta, si voterà di sabato e non di lunedì: precisamente l’8 e il 9 giugno. Nello stesso provvedimento, è stata prevista anche la rimozione del limite al numero L'articolo Temporeale Quotidiano.

Caserta . “Con riferimento alle notizie apparse su alcuni organi di stampa della provincia di Caserta in ordine alle candidature per le Elezioni amministrative ... (casertanotizie)

Giovani e politica, il progetto di Metropolis in vista delle elezioni europee: Tutte queste attività avranno una ricaduta sulle elezioni, non solo europee ma anche nazionali, regionali e amministrative: una volta abbattute le barriere fra i giovani e le istituzioni, imparando a ... tempostretto

Primo no a Mezzetti: Modena Volta Pagina e Unione popolare vanno soli: La lista civica Modena Volta Pagina, insieme a Unione Popolare e Possibile Modena annunciano che correranno da soli alle prossime amministrative modenesi. 'In vista delle elezioni, abbiamo avanzato ... lapressa

Elezioni europee, via libera al voto per gli studenti fuorisede: Nello stesso periodo si terranno anche le elezioni amministrative in 3702 Comuni. I lavoratori fuori sede si aggirano intorno ai 4 milioni in tutto il Paese. tag24