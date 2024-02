Bimbi ustionati all’asilo | due papà rinunciano a costituirsi parte civile

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Osio Sopra.i dueche il 30 maggio 2022 erano presenti all’attività di orienteering organizzata dSan Zeno di Osio Sopra. Anche loro avevano riportato delle ustioni, provocate dal ritorno di fiamma del braciere acceso in giardino per arrostire i marshmellow. I genitori che avevano dato la loro disponibilità a dare una mano durante il laboratorio erano tre: i duee Roberto Tornicelli, che materialmente spruzzò il bioetanolo senza accorgersi che il fuoco era già acceso. La fiammata che ne derivò investì i tre adulti e cinque bambini, due dei quali, Elisa Prandi e Alessandro Bonansinga, riportarono ustioni gravissime. Elisa rimase ricoverata in ospedale per circa 10 mesi, Alessandro per 47 giorni. Innumerevoli gli ...