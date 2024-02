(Di mercoledì 21 febbraio 2024) «Mial. Fu. Non posso dimenticare il disagio». Comincia così la testimonianza di una delle donne che accusa iled esponente dei Radicali di. L’inchiesta penale parte dai racconti di quattro donne che lo accusano. «Sono stata una sua paziente e ricordo quanto mi mise a disagio la visita con lui», ricorda una donna interpellata dall’edizione torinese di Repubblica. A incidere fu soprattutto «il fatto che non avesse uno spazio dietro cui potersi cambiare. Mi spogliai in mezzo alladove sono stata visitata». Una visita che ricorda con amarezza: «Non ho avuto esperienze mediche peggiori di questa». La ...

Giancarlo Di Vella, prof essore all’università di Torino ed ex direttore della scuola di medicina legale, è agli arresti domiciliari per violenza ... (open.online)

Julian Assange, oggi il verdetto sull'estradizione in Usa: Secondo le accuse sarebbe invece una spia da processare e, come tale, nel caso venga ritenuto effettivamente colpevole, rischia una pena detentiva fino a 175 anni in un istituto di pena statunitense. ...

'Ndrangheta a Torino, traffico di droga e riciclaggio, 16 le condanne alle cosche calabresi in Appello. I NOMI: Le accuse, a vario titolo, erano di associazione mafiosa, traffico di droga e riciclaggio dei proventi del narcotraffico in attività commerciali. Grazie per aver letto questo contenuto, continua a ...

Torino, le accuse di molestie al ginecologo Silvio Viale: "Mi fece spogliare al centro della stanza, fu orribile": Per ora le accuse riguardano solamente apprezzamenti e allusioni. Gli investigatori sono entrati ... Intanto Viale si è autosospeso dall'ospedale Sant'Anna di Torino, dove era dirigente medico di ...