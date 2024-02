Inter-Atletico Madrid | pagelle | Lautaro Martinez 5! Due al top – TS

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L’si gusta la gioia della vittoria nel primo atto della doppia sfida contro l’negli ottavi di Champions League. Marko Arnautovic l’uomo vittoria per una notte. Flop. Di seguito ledi Tuttosport. NUMERI – Con la vittoria di ieri sera sull’, l’porta a casa un piccolo vantaggio in vista della gara di ritorno aper il prossimo marzo. Queste ledi Tuttosport. Yann Sommer porta a casa un 6. Chiamato spesso in causa a giocare con i piedi, nel finale rischia un po’ per un rinvio sbilenco. 6.5 per Benjamin Pavardche col passare dei minuti cresce se di più, chiude bene su Griezmann. Stesso voto anche per De Vrij che risponde ...

Inter - Atletico Madrid, le pagelle: Bastoni c'è, Calhanoglu spento: S. Inzaghi (all.) 7

Inter, è un Barella mostruoso: Stavolta me la cavo in fretta. L'Inter ha graziato l'Atletico : la prestazione avrebbe meritato il premio di tre, quattro gol, la differenza di una sola rete è quasi irritante. Ma la squadra di Inzaghi è assolutamente in grado di ...

Una volta era sempre calciomercato. Ora non più: ... una breve apparizione in gioventù anche all'Inter. Nel gennaio del 2018 il Barça ha preso Coutihno ... O Griezmann, preso dall'Atletico per 120 milioni e poi restituito allo stesso Atletico per 20. E ...