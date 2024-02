I voti della Lega parlano chiaro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Putin prova ad avvelenare il pozzopolitica italiana ed europea con una dichiarazione d'amore per il nostro Paese

alla fine è arrivato il via libera del Senato al ddl Nordio . E’ solo il Primo step : la riforma della giustizia ora dovrà affrontare il passaggio a ... (feedpress.me)

Il presidente del consiglio comunale di Taranto , Piero Bitetti, stamattina ha tenuto una Conferenza stampa . Ha annunciato che, come la consigliera ... (noinotizie)

Terra amara, anticipazioni 26 e 27/2: elezioni per eleggere il nuovo capo dei braccianti: Per stabilire chi sarà il nuovo responsabile dei braccianti, la signora di Cukurova indirà le elezioni, ma i due candidati cercheranno di spuntarla comprando i voti dei lavoratori. Le elezioni per ...

L’incontro Panetta-Di Muro fa fibrillare il centrodestra: Dice Fi: «La maggioranza Di Muro ha un perimetro definito e in linea con il voto dei cittadini. Se civici o Pd, all’opposizione, apprezzano l’operato di questa amministrazione o cercano di migliorarlo ...

Messico: Galvez, presidente Obrador, giù le mani dalle elezioni: di "non intromettersi" nelle elezioni del 2 giugno ed ha messo in guardia dalle minacce della criminalità organizzata in occasione del voto. Gálvez, una senatrice 60enne anni di origine indigena, ieri ...