Hiroshi Tanahashi | “La NJPW ha bisogno di creare nuove star”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)è diventato presidente dellanel dicembre 2023, in un momento di stallo della compagnia, che fatica a prendere una direzione verso il futuro.ha dovuto, quasi immediatamente, far fronte anche al problema dell’abbandono di Kazuchika Okada, una delle maggioridella compagnia ormai diretto verso gli Stati Uniti. Parlando con Liam Wyatt di “Inside the Ropes”,ha spiegato qual è al momento la maggiore necessità della compagnia. “Questo è un business guidato dallee noi dobbiamo. Questo va al di là del successo sul ring: la consapevolezza del pubblico mainstream e l’importanza del nome sono la chiave del successo. Voglio che molti dei nostri ...