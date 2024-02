Gonzalo Lira | “Per la verità su regime Zelensky cercate questi nomi” e cita gli oppositori del governo | Struk | Kireev | i fratelli Kononovich | Shufrych | Taksyur | Djangirov e Berezhnaya

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) "Per lasuldisu Google". Inizia così il tweet di, il giornalista americano di origini cilene.racconta da diverse settimane sui propri canali social e web la guerra in Ucraina. Il giornalista ha più volte criticato l’approccio che i medi

Ucraina, arrestato il giornalista Gonzalo Lira dal servizio di sicurezza per "aver sfiduciato l'esercito e il Governo Zelensky" - VIDEO: Il giornalista Gonzalo Ángel Quintilio Lira López, meglio conosciuto come Gonzalo Lira è stato arrestato dal Servizio di Sicurezza dell’Ucraina con l’accusa di aver creato e distribuito materiale accu ...

L'aria che tira, Parenzo contro giornalista russa Nadana Fridrikhson: "Non mi chiami collega, fa propaganda" - VIDEO: Non dimenticare Gonzalo Lira, ammazzato nella prigione dell'Ucraina, solo questo". Al che, Parenzo replica: "Rispetto tutti, non dica 'colleghi', perché qui almeno una cosa la facciamo. (Il Giornale d ...

Assange, Travaglio a La7: “Prima tutti i giornalisti erano in fila da lui per avere i documenti in anteprima, ora sono spariti. È una vergogna”: Avete visto qualche pronunciamento delle cancellerie europee e degli Usa – aggiunge – su Gonzalo Lira, il giornalista cileno-statunitense morto in un carcere ucraino Avete visto chiedere la verità È ...