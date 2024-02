Calcio | Roma Ufficiale | nazionalità spagnola per l' olandese Huijsen

Il club Viola inizia a muoversi in vista del prossimo mercato. Individuato un altro profilo proveniente dai giallorossi L’asse di Calciomercato ... (calcionews24)

L'Uefa ha ufficializzato le designazioni per le due italiane in campo giovedì per l'Europa League ROMA - Sarà il portoghese Joao Pinheiro ad ... (ilgiornaleditalia)