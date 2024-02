Buon compleanno Margherita Cossàr | Nanni Boi | Eliana d’Armiento…

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)Boi,d’Armiento, Giulio Meotti, Caterina Balivo, Luigi Manconi, Margarethe von Trotta, Roberto Faenza, Franco Miseria, Pino Arlacchi, Eraldo Affinati, Sergio de Caprio, Tiziano Ferro, Andreas Seppi… Oggi 21 febbraio compiono gli anni:, interprete, traduttrice giurata, ex dirigente di azienda sanitaria;d’Armiento, manager;Boi, giornalista; Giulio Meotti, giornalista; Cosimo Damiano Fonseca, storico; Luigi Federici, generale; Gianni Fermi, ex calciatore Livorno, Salernitana; Orazio Svelto, ingegnere; Harald V, re di Norvegia; Antonio Palazzo, giurista; Giovanni Fanello, ex calciatore Napoli, Reggiana; Fausto Pocar, giurista. Inoltre, ...

Questa sera, martedì 20 febbraio 2024, in prima visione su Rai 3, andrà in onda il film documentario “Buon compleanno Massimo” di Marco Spagnoli. Si ... (urbanpost)

Buon compleanno Massimo : il docufilm su Rai 3 su Troisi . Anticipazioni e ospiti Questa sera, 20 febbraio 2024, su Rai 3 in prima serata dalle 21.20 ... (tpi)

Oroscopo Paolo Fox & Almanacco di oggi 21 febbraio: A Vo' prima vittima in Italia per Coronavirus, brevettata la macchina per cucire, Erika e Omar uccidono con 120 coltellate la madre e il fratello, buon compleanno a Tiziano Ferro. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati. Oroscopo del giorno Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio . Cosa ...

Oggi 21 febbraio Oroscopo Paolo Fox & Almanacco: A Vo' prima vittima in Italia per Coronavirus, brevettata la macchina per cucire, Erika e Omar uccidono con 120 coltellate la madre e il fratello, nasce l'iPad, buon compleanno a Tiziano Ferro. I fatti più importanti, feste, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati oggi e i segni più fortunati. Oroscopo del giorno Oroscopo Paolo Fox 21 febbraio . Cosa ...

Sugc, tre giorni di eventi per il decennale del sindacato giornalisti: A seguire "Buon compleanno SUGC", un brindisi nella sede del Sindacato. Il 28, infine, alle ore 9,30 presso l'Archivio di Stato il convegno nazionale dal titolo "Nuove frontiere del giornalismo: ...