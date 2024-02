Napoli-Barcellona | Calzona si presenta | “Niente scuse | possiamo vincere”

(Di martedì 20 febbraio 2024) (Adnkronos) – "Un allenatore può cambiare poco ma non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra prestazione in questo momento. Ilè tra le squadri più forti in Europa. Noi non abbiamo paura perché siamo il, ma nessuno può

Barcellona, De Jong: "Il Napoli non è in crisi, sul futuro qui": Le parole di Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, alla vigilia del match di andata di Champions League contro il Napoli Frenkie de Jong, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di andata di Champions League contro il Napoli. NAPOLI ...

Calzona al debutto col Barça "Niente paura, il Napoli è forte": NAPOLI - Prima Rudi Garcia, poi Walter Mazzarri e poi all'improvviso, alla vigilia di un ottavo di Champions contro il Barcellona, Francesco Calzona. Il Napoli riparte da lui, lo ha deciso il presidente De Laurentiis a poche ore da una sfida che può in qualche modo sistemare una stagione fin qui più che deludente. Il ...

Calzona: "Credo che il problema del Napoli non sia fisico ma mentale": Credo che il problema non sia fisico ma mentale" Domani si può vincere "So benissimo che domani c'è il Barcellona, ma noi siamo il Napoli e abbiamo l'obbligo di giocare per vincere. Giochiamo nel ...