WWE | Il marchio “Yeet” non può essere utilizzato da Jey Uso | appartiene ad un wrestler indipendente

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 5 dicembre 2023) Il” non può piùdalla WWE e da Jey Uso a scopi commerciali. Quest’ultimo è già stato registrato dalprofessionistico Kasey Huffman, nel 2021, costringendo la federazione a fare marcia indietro. A riprova di quanto detto, durante Raw è stato mostrato un video package dedicato a Main Event Jey Uso in vista del title match con Seth Rollins, con la maglietta utilizzata la scorsa settimana oscurata per evitare di incorrere in problemi di copyright. Nonostante ciò, ad oggi, la t-shirt rimane disponibile sul WWE Shop ma non crediamo possa rimanere lì a lungo. Ecco qui di seguito un estratto del video incriminato: