TS – Arsenal-Juve | Gaspar e il siparietto con Giuntoli | mercato al Golden Boy

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 4 dicembre 2023) 2023-12-04 22:00:07 Fa notizia quanto riportato poco fa da Tuttosport: TORINO – Il dirigente dell’Eduè il premiato come miglior dirigente sportivo dell’anno in occasione della cerimonia deiBoy 2023. In campo uno degli Invincibili dei Gunners, fuori dal campo torna a Londra e grazie al suo lavoro con Arteta riesce a riportare il suo club in vetta alla Premier League e protagonista in Europa. “Non c’è successo senza supporto. Senza fiducia. Sono tanto felice di essere qui e di ricevere questo premio, voglio condividere questo riconoscimento con tutto il club e tutto il lavoro di squadra che nell’mi aiutano e hanno fiducia in me. Il giovane perfetto? Deve avere il giusto carattere, la giusta personalità, è la cosa più importante. La chiave. La famiglia, gli amici, come vive la sua vita, i ...