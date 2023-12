Covid e varianti | in Bergamasca 4400 contagi nell’ultimo mese

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 4 dicembre 2023) Cresce a dismisura il tasso di positività alin Italia.l’incidenza dei casi è aumentata dai 46 di ottobre agli attuali 85 casi per 100 mila abitanti. Ma non solo. Anche sui ricoveri l’occupazione dei posti letto in area medica, pur restando ancora limitata, sale al 9,6% (5.741 ricoverati); in aumento anche l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari al 2% (170 ricoverati) rispetto al dato precedente (1,2% e 111 ricoverati) Il totale dei nuovi casi è passato da 147.532 a 185.612, con un incremento del 25,8%. Il numero di tamponi effettuati in Italia è lievemente aumentato, da circa 1.100.000 a 1.160.000. Il tasso di positività è al 18,8%, in rialzo rispetto alla passata rilevazione, quando era al 12,5%. Sono stati 1.029 i decessi dovuti alneldi novembre, ...