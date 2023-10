C’è Posta Per Te | svelati ospiti big della prossima edizione | ecco chi saranno

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 3 ottobre 2023) Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma…Lo scambio di amicizia sui social tra Antonella Fiordelisi e Antonino SpinalbeseI genitori di Fedez preoccupati per il figlio, rompono il silenzio: Dobbiamo essere forti per luiglibig che parteciperanno alla nuova stagione di C’èPer Te, il programma presentato e creato dalla conduttrice più amata di Mediaset, Maria de Filippi. La nuovaandrà in onda su Canale 5 nel 2024, ma le registrazioni dovrebbero iniziare tra non molto. E già le prime indiscrezioni hanno iniziato a circolare soprattutto per quando riguarda. gli: infatti, sono stati visti aggirarsi negli studi Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli. LEGGI ANCHE> Le previsioni meteo di Mediaset salveranno il trash: ...