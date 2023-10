Borussia Dortmund-Milan | Pioli | “Partita importante | ma non decisiva”

(Di martedì 3 ottobre 2023) “I cori dei tifosi deldurante gli allenamenti? L’idea è nata guardando le loro partite, sapendo l’ambiente che troveremo. Vogliamo abituare i giocatori a tutte le situazioni. Bisogna pensare anche a questi piccoli dettagli. Quando abbiamo giocato ad Anfield, ci stava essere un po’ frastornati e intimoriti. Ma abbiamo fatto un percorso che ci ha permesso di saper affrontare queste situazioni. Dobbiamo prendere energie dall’ambiente”. Lo ha detto in conferenza stampa l’allenatore del, Stefanoalla vigilia del match di Champions League sul campo del, a proposito della scelta di allenarsi con i cori dei tifosi tedeschi in sottofondo. “La nostra mentalità è andare in campo e dare tutto per vincere la– aggiunge il tecnico -. Sarà ...

