Teatro Brancaccio di Roma | arriva “AbracaDown”

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Al”. Il primo musical magico in favore dell’inclusione. Protagonisti i ragazzi con la sindrome di down. Con la partecipazione di Maurizio Battista, 3 ottobredidi: “” in favore dell’inclusione Tutti uguali, nessuno escluso. Parte con questo spirito la prima edizione dello spettacolo “”. Uno show di magia i cui protagonisti sono ragazzi con Sindrome di Down. Il 3 ottobre 2023 ore 21.00 saliranno sul palco delper dare vita ad un vero e proprio musical emozionante e divertente., nasce dall’idea di ...