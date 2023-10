Chissà se il Pd capirà la lezione di Bratislava sul pacifismo rossobruno

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il risultato delle elezioni politiche in Slovacchia è inquietante per quello che è, ma ancora di più per quello che significa: la tendenza a un progressivo sgretolamento del fronte europeo pro Ucraina, che partendo dall’epicentro dell’infiltrazione russa nell’Ue, cioè dagli Stati del blocco di Visegrad, potrebbe rapidamente diffondersi verso ovest e in particolare verso il Paese fondatore storicamente più compromesso nelle relazioni pericolose con Putin, cioè l’Italia. La Slovacchia è piccola e relativamente povera rispetto ai principali stati membri dell’Ue, ma né si può sottovalutare il sostegno che finora ha garantito all’Ucraina – in rapporto al Pil è stato il sesto maggior donatore al mondo di forniture militari e in termini assoluti è davanti a Francia, Italia e Spagna – né si può misurare solo in relazione alle dimensioni demografiche e al prodotto nazionale dei singoli Paesi ...