(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il calciatore non ci crede ancora: "Non è possibile una cosa del genere". Manto erboso a tratti disfatto che gli addetti ai lavori provano a sistemare

Dopo aver sollevato la UAFA Cup, l’Al Nassr torna a vincere una partita in Champions dopo le due sconfitte in campionato: in gol anche Brozovic Dopo ...

Bagno di folla in Iran per Cristiano Ronaldo che domani sera giocherà contro il Persepolis nella Champions League asiatica

Il calcio femminile è in crescita in tutto il mondo. La Confederazione asiatica ha annunciato la creazione e il lancio della propria Champions ...

L'ultima riguarda la prossima gara dicontro il Nassaji Mazandaran, cui il manto erboso dove scenderanno in campo i giocatori non sarebbe ancora pronto. La dimostrazione arriva via ...Erano sbarcati in Iran per sfidare il Persepolis nel contesto dellaLeague. Il campione portoghese è stato accolto trionfalmente da una folla entusiasta che ha preso d'assalto ed ...

Champions asiatica, Neymar sconvolto: “È impossibile giocare su quel campo” ItaSportPress

L'Europa scopre la Champions League asiatica: accordo con FITE ... Social Media Soccer

Il calciatore non ci crede ancora: "Non è possibile una cosa del genere". Manto erboso a tratti disfatto che gli addetti ai lavori provano a sistemare ...Si qualificherà alla seconda fase della Champions League soltanto la vincente del girone ... non il secondo che ha decretato il 10-12 dell’asiatico. Kanamitsu è passato 11-5 nel terzo, mettendo la ...