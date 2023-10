AEW WrestleDream | Tutto vero! Adam Copeland Edge is All Elite!

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Questa notte si è svolto, una nuovo PPV targato AEW che ha visto come Main Event il match tra Christian Cage e Darby Allin con in palio il TNT Championship. Una scelta questa che sin dalla vigilia aveva fatto sperare ai fan AEW di poter assistere al debutto diin federazione, una eventualità vociferata tantissimo nelle ultime settimane dopo la notizia del mancato rinnovo con la WWE. Alla fine è successo davvero e dopo il match, sul finire di PPV,, vero nome di, ha fatto il suo debutto in All Elite Wrestling! Il tradimento! Il main event è partito subito in salita per il campione TNT Christian Cage, con Darby Allin che è riuscito a sorprenderlo dopo 5 minuti utilizzando il cappuccio del suo dolcevita, di fatto accecandolo per il roll-up dell’1-0. La ...

AEW WrestleDream 2023 Report Tuttowrestling

Clamoroso a AEW WrestleDream: WWE Hall of Famer debutta in AEW - SPOILER World Wrestling

Il main event è partito subito in salita per il campione TNT Christian Cage, con Darby Allin che è riuscito a sorprenderlo dopo 5 minuti utilizzando il cappuccio del suo dolcevita, di fatto ...Tony Khan confirmed that AEW WrestleDream will be an annual event. 2023 was the first year the event was held. WrestleDream was put together to honor Antonio Inoki, who passed away on October 1, 2022.