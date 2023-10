Ryder Cup | trionfa l’Europa! Stati Uniti battuti 16 | 5 a 11 | 5

Leggi su notizie

(Di domenica 1 ottobre 2023) Il team Europe batte il team Usa a Roma. Tutto esaurito al Marco Simone Golf & Country Club, per un evento che resterà nella storia Un trionfo per il Team Europe nellaCup, che ha sconfitto il Team Usa per 16,5 a 11,5 e per Roma, Capitale per una settimana del golf mondiale. La 44ª edizione della competizione, terza al mondo a livello sportivo per importanza mediatica, che per la prima volta si è svolta in Italia, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), è stata un caleidoscopio di emozioni forti in uno scenario unico fatto di campioni, acceso agonismo e giocate che poche volte si vedono. Festa del Team Europe per la vittoria dellaCup (Ansa) – Notizie.comGrande protagonista il pubblico, una folla straripante che ha trasformato il grande evento in una festa, con un mix di sana passione per ...