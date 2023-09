Trio di capolavori di Cezanne all’asta a New York

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 27 settembre 2023) (Adnkronos) – Tredel pittore francese Paul(1839-1906), due nature morte e un paesaggio, andrannoda Christie’s a Newil prossimo 9 novembre. Si tratta di “Fruits et pot de gingembre”, “Quatre pommes et un couteau” e “La mer à L’Estaque”. Questo eccezionalearriva a Christie’s dalla collezione del Museo Langmatt di Baden, in Svizzera, sede di una delle più straordinarie collezioni di arte impressionista in Europa, assemblata con cura e passione all’inizio del XX secolo dai famosi collezionisti Sidney e Jenny Brown. Il pezzo forte delè l’eccezionale “Fruits et pot de gengembre” (stima 35 milioni – 55 milioni di dollari). Questo dipinto iconico fa parte di un gruppo selezionato di tele che...