Mondiali rugby 2023 | l’Uruguay rimonta nel secondo tempo e supera con fatica la Namibia

(Di mercoledì 27 settembre 2023) È servito un grandealper avere la meglio su una coriaceaneidi. A trionfare sono stati los Teros con il punteggio di 36-26, dopo una grandematurata interamente nella ripresa. Nel primoinfatti la formazione campione d’Africa in carica ha messo in grande difficoltà i sudamericani: pronti via e subitoavanti dopo un minuto grazie alla meta di Mouton e la successiva trasformazione di Swanepoel.non riesce a reagire e una decina di minuti dopo arriva anche la seconda meta degli africani con Greyling, che si portano sul 14-0.si rifà sotto prima con la meta di Amaya, poi con quella di Kessler ...

E' la quarta vittoria per l'Uruguay in cinque partecipazioni ai Mondiali, mentre per la squadra africana è la venticinquesima sconfitta in altrettanti match giocati nelle sette edizioni alle quali ha ...