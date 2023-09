Andry Shevchenko | chi è | carriera calcistica | cosa ha fatto in politica e che ruolo avrà con Zelensky

(Di mercoledì 27 settembre 2023)è stato nominato nuovo consigliere del presidente ucraino. A sorpresa, dunque, l’ex calciatore non continuerà lacome allenatore ma si è reso disponibile in un momento particolare per il suo paese., chi èè un ex calciatore di calcio e da pochi anni ha iniziato lada allenatore. Nato a Dvirkivcsyna(Ucraina) il 29 settembre 1976, la sua vita è stata soprattutto nel calcio. Si è sposato con Kristen Pazik, modella statunitense conosciuta nel 2002 e sposata due anni dopo. La coppia ha anche quattro figli: Christian, Jordan, Olksandr e Ride Gabriel. La famiglia vive a Londra.e la...

"Il mio ruolo non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso il mio Paese, l'Ucraina": così, prima di scendere sul green di golf per l'All Star Match che precede la Ryder Cup, c..., ex attaccante del Milan, ha parlato all'ANSA della nuova Nazionale di Luciano Spalletti. Le sue dichiarazioni, ex attaccante del Milan, ha parlato all'ANSA della ...

Shevchenko nuovo consigliere di Zelensky, il presidente dell'Ucraina Sky Sport

Guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky nomina Andriy Shevchenko nuovo consigliere personale esterno Eurosport IT

(ANSA) - ROME, SEP 27 - Tennis great Novak Djokovic, Ferrari driver Carlos Sainz and former soccer players Gareth Bale and Andriy Shevchenko are among the participants at an All Star Match Wednesday ..."Il mio ruolo non cambia, sono un consigliere freelance e continuerò a fare quello che ho sempre fatto: aiutare come posso il mio Paese, l'Ucraina": così Andry Shevchenko, prima di… Leggi ...