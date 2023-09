A Giorgia Meloni è piaciuto lo spot dell’Esselunga | «Bello e toccante»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 27 settembre 2023) «». Anche la presidente del Consigliosi inserisce nella polemica del momento, politicizzandola. A far discutere è il nuovodal titolo «La pesca» di Esselunga, dove una bambina di due genitori separati cerca di mediare la rottura tra i due regalando una pesca, appunto, acquistata tra le corsie del supermercato della famiglia Caprotti. Un cortometraggio che rappresenta una rottura rispetto al passato: dopo anni di pubblicità basate su storie di famiglie felici, quelle della “mulino bianco” per intenderci, nonni amorevoli e coppie innamorate dopo decenni di matrimonio, la scelta fatta da chi l’ha curato è quantomeno dirompente. Sicuramente divisiva: sui social, in particolare, gli utenti si dividono, infatti, tra chi polemizza con la scelta di «strumentalizzare» le ...