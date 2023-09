Lo strano caso del parco eolico galleggiante “Dorada”

(Di martedì 26 settembre 2023) La notizia è di quelle da leccarsi i baffi: come riportava “La Gazzetta del Mezzogiorno” lo scorso 7 settembre, nel golfo di Taranto, al largo della costa jonica tra i comuni di Manduria, Maruggio e Torricella in provincia di Taranto e di altri 13 comuni in provincia di Lecce, da Porto Cesareo fino a Castrignano del Capo, potrebbe essere costruito nei prossimi anni il più grandeoffshoredel mondo. Il progetto “” Il progetto è stato battezzato “” e si compone di 108 turbine eoliche Vestas V236, l’ultima nata della casa danese, suddivise in due aree: la prima, detta “Nord” costituita da 36 turbine, nelle acque territoriali di fronte ai comuni tarantini di Manduria, Maruggio e Torricella, a una distanza dalla costa tra le 6,5 e le 12 ...

