A Massa di Somma ultimo appuntamento con Apericult

(Di martedì 26 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’nel Parco Comunale “Meravilla” adicon il Festival Letterario “… la cultura si fa in strada”, giunto alla 5° edizione, si terrà giovedì 28 settembre, alle ore 19. «Si è deciso di omaggiare la grande letteratura – come spiega Massimo Piccolo – che è, in qualche modo, inciampata nel tentativo, in questi rari casi fortunato, di provare a mettere su carta il sentimento dell’amore. Si parte da San Pietroburgo e dall’incanto delle notti bianche di poco prima della metà del 1850, per poi trasferirsi nel mare e sulle coste della Danimarca, ancora nella prima metà dell’800, per una leggenda, diventata poi fiaba che continua a incantare il pubblico di ogni generazione. Andremo poi nella Francia pre-rivoluzionaria per un’altra fiaba, sempre in ...