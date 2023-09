Volley femminile | le squadre qualificate alle Olimpiadi 2024 L’Italia deve passare dal ranking

(Di domenica 24 settembre 2023) Al torneo didelledi Parigiparteciperanno dodici. La Francia è ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante, sei posti sono stati messi in palio attraverso i tornei di qualificazione (due pass per ogni kermesse tra Ningbo, Tokyo e Lodz), gli ultimi cinque posti saranno determinati attraverso ilFIVB aggiornato al termine del turno preliminare della Nations League. Va tenuto conto del criterio di rappresentanza continentale, che se non è stato adempiuto in occasione dei preolimpici dovrà essere soddisfatto tramite la graduatoria internazionale. La Repubblica Dominicana ha firmato un’impresa vincendo la Pool A in quel di Ningbo e ha staccato il pass insieme alla Serbia (Campionesse del Mondo), escludendo così la ...

PreolimpicoDomenica 24 settembre 2023, ore 20.30 ITALIA 1 25 24 23 21 POLONIA 3 15 26 25 25 Ancora niente pass per le prossime Olimpiadi per l' Italia , che viene battuta in rimonta in ...La diretta testuale live di Italia - Polonia , partita della Pool C del torneo preolimpico di2023 , che mette in palio le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Grande attesa per il big match decisivo che chiude il torneo. Le azzurre di Davide Mazzanti, fin qui sconfitte solo ...

L'Italia del Volley Femminile ha mancato l'accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024, complice il ko subito contro la Polonia al Preolimpico.