Judo | nel Grand Slam di Baku Esposito si prende il bronzo | “Una gioia per me”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 settembre 2023)– Quellache cercava per gli altri è arrivata. Ma lo ha fatto soprattutto per se stesso. Antonioè salito sul podio aldi. Arriva una splendida medaglia per l’Italia. La terza in competizione, dopo l’oro di Scutto e ildi Giuffrida. Anche peril colore dell’alloro è die lo ha ottenuto nei -81kg. “Non mi sentivo bene stamattina – ha dettocome riporta la nota di fijlkam.it – ma avevo voglia di dare unaa me stesso e a tutte le persone che mi stanno intorno. Perché quest’estate ho perso le mie due nonne e Vittorio Raia, che mi ha visto crescere, ho sofferto tanto e ho sempre sperato di dedicare a loro ...