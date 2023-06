Johnny Depp | da Chocolat a Pirati dei Caraibi | l’attore dai mille volti beauty

(Di sabato 10 giugno 2023) Nessuno sa trasformarsi come lui. Nei suoi 60 anni, appena compiuti,è stato capace di viverevite diverse. Un camaleonte che, nel corso della sua carriera, ha saputo dare vita a personaggi memorabili, incarnando stili elook sempre diversi. Presto nei panni di Re Luigi XV nel film Jeanne du Barry – presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes – saprà trasformarsi ancora una volta, tra capelli bianchi acconciati secondo la moda dell’epoca e viso impomatato. Negli anni, l’abbiamo visto trasformarsi nel Cappellaio Matto di Alice in Wonderland, nel gangstar di Black Mass, nel dolcissimo Edward Mani di Forbice. Una capacità sorprendente di cambiare sul grande schermo, quanto di rimanere fedele a sé stesso sul red carpet, mutando senza mai rinunciare alla sua anima rock e ribelle, un po’ ...

Lo show è stato distribuito nel 2023 e, tra i tanti membri del cast, contiene anche la figlia diLily - Rose, proprio nel ruolo da protagonista. Sebbene The Idol possa presentare la ...(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309) The Tourist Thriller con, Angelina Jolie e Paul Bettany. In Italia per superare una crisi amorosa, un americano incontra una donna che lo ...Essere figlia die Vanessa Paradis vuol dire abituarsi sin dalla più tenera età alle luci dei riflettori: Lily - Rosene è consapevole, ma non per questo accetta di sentirsi paragonare alla sua ...

Johnny Depp fa 60, storia di un ex musicista (sfigato) diventato icona dark del cinema la Repubblica

Johnny Depp: i beauty look più iconici dell'attore, nei suoi film e sul red carpet, tra capelli spettinati e matita nera ...La giovane Lily-Rose Depp riflette sulla sua infanzia facendo un paragone con il suo personaggio, protagonista di The Idol.