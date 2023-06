Giulia Tramontano | l’ipotesi choc dei pm | “Impagnatiello si è accanito sul feto”

(Di sabato 10 giugno 2023), la 29enne incinta di 7 mesi, è stata tragicamente uccisa a Senago, nel Milanese, dal suo compagno Alessandro, che ha confessato il crimine. L’autopsia è attualmente in corso a Milano, e gli esperti sono chiamati a stabilire il numero di coltellate inflitte, l’ora esatta della morte, e se l’attacco è avvenuto alle spalle. I procuratori stanno esaminandosecondo la quale, un barista di 30 anni, avrebbe agito in modo brutale sulper assicurarsi di ucciderlo insieme alla madre. Autopsia diIl professor Andrea Gentilomo sta conducendo l’esame autoptico presso l’Istituto di Medicina Legale, con il supporto di specialisti incaricati di eseguire esami tossicologici ed ...

Intervistata da Bruno Vespa, la presidente del Consiglio parte rivelando di aver chiamato la madre di, di essere 'scioccata per questa ragazza e per la storia di questo bambino di ..., la 29enne incinta di sette mesi, uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, potrebbe essere morta dissanguata 'in pochi minuti'. Una deduzione che arriva dai primi esiti dell'...... le immagini delle violenze "VITTIMA DI MARTIRIO" Sant'Antimo (Napoli), in migliaia alla fiaccolata perA Sant'Antimo Fotogallery - Duplice omicidio nel Napoletano la foto Papa ...

Giulia Tramontano, autopsia: uccisa con 37 coltellate, lei non si è difesa TGCOM

Trentasette coltellate di cui due, quelle iniziali, letali: la prima, portata probabilmente alle spalle, recide la carotide, la seconda, mentre la vittima si sta voltando, colpisce l'arteria succlavia ...