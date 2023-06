Roma | risparmio d’acqua | multe per chi la usa per scopi diversi da quello potabile

Leggi su funweek

(Di giovedì 8 giugno 2023) Ail sindaco Roberto Gualtieri per il secondo anno consecutivo ha firmato un’ordinanza relativa all’utilizzo dell’acqua. Secondo quanto si legge sul documento pubblicato dall’amministrazione comunale, chi non rispetta le regole dovrà pagare anche 500 euro di multa. LEGGI ANCHE:–Aè stata firmata l’ordinanza sull’acqua e chi non la rispetta sarà costretto a pagare anche 500 euro di multa: tutti i dettagli, ordinanza sull’acqua: di cosa si tratta? Per tutta l’estate, ai cittadini potranno usufruire dell’acquasolo perdomestici e sanitari. Chi non rispetterà la legge pagherà una multa che può arrivare anche ai 500 euro. Così, Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza in merito al “divieto di utilizzo, nel territorio di...