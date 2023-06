(Di giovedì 8 giugno 2023) È «totalmente infondata la notizia di reato per entrambi gli indagati». Con queste parole il Tribunale dei ministri di Brescia ha archiviato le posizioni di Conte e Speranza indagati a Bergamo per omicidio colposo ed epidemia colposa per la gestione delle prime fasi della pandemia da Covid-19. L'accusa riguardava la mancata istituzione della zona rossa in Val Seriana e la non attuazione del piano pandemico.

