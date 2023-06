I visori per tecnofighetti di cui non sentivamo ancora l' esigenza

(Di giovedì 8 giugno 2023) Non riescoad immaginarla una realtà in cui tutti - o gran parte - gireranno con un visore grande come una maschera da sci, stringeranno le mani a ologrammi e interagiranno guardandosi attraverso un display. Uno scenario al quale ci hanno abituato alcune serie tv, 'Black Mirror' su tutte...

... l'azienda di birra Budweiser e la Technologies , un'azienda israeliana che produceche sfruttano l'intelligenza artificiale. Quanto guadagnerà Messi all'Inter Miamiil momento le cifre ...Con i recenti progressi nella grafica, nella tecnologia deie nei dispositivi di input, la realtà virtuale sta rivoluzionandoesempio il modo in cui viviamo l'intrattenimento, mettendo a ...Alcunila realtà virtuale presenti oggi sul mercato riescono ad arrivare fino a 144Hz . Ci sono tuttavia alcuni casi in cui Apple Vision Pro può raggiungere una frequenza d'aggiornamento ...

Mira, la startup di visori per la realtà aumentata è stata acquisita da Apple WIRED Italia

Dopo essere stato promosso, con riserva, dalla stampa internazionale che ha avuto modo di provarlo in anteprima, il nuovo visore di Apple si prepara al debutto commerciale, atteso per il prossimo anno ...Apple Vision Pro è stato svelato al mondo interno durante la WWDC 2023. Apple ha in mente di rivoluzionare l'uso del personal desktop così come lo conosciamo ''fisicamente'' oggi tramite l'introduzion ...