Roland Garros | il governo francese contro Djokovic | ' Non appropriato'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) FRANCIA - Novakè finito ancora al centro di una polemica , non sportiva questa volta ma politica . Il tennista serbo infatti al termine del suo incon lo statunitense Aleksandar ...

Il tennista serbo infatti al termine del suo incontro con lo statunitense Aleksandar Kovacevic al, aveva scritto su una telecamera: " Il Kosovo è il cuore della Serbia. Fermate le ...Un esordio convincente, che fa ben sperare. Jannik Sinner si presenta al secondo turno delcon la spinta di un successo con solamente sei game lasciati per strada: 6 - 1 6 - 4 6 - 1 netto contro Alexandre Muller, padrone di casa a Parigi. L'altoatesino ha ambizioni importanti ...PARIGI - Quarta giornata di sfide al, secondo Slam della stagione sulla terra rossa di Parigi. Fognini supera Kubler e vola al terzo turno così come Sonego (che elimina Humbert ) e Musetti (in scioltezza si Shevchenko). ...

Tweener da impazzire della Kasatkina: è già il colpo del torneo Eurosport IT

Tutto facile per Lorenzo Musetti nel match dei 32esimi di finale al Roland Garros: tutto facile per l'azzurro contro Shevchenko ...La vittoria della consistenza e della classe. Lorenzo Musetti (n.18 del mondo) ha dominato il secondo turno del Roland Garros 2023 che lo vedeva opposto al russo Alexander Shevchenko (n.87 del ranking ...